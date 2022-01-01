شرطة غزة تكشف ملابسات قضية إطلاق نار على شقتين سكنيتين

غزة/ سما /

كشفت دائرة الأدلة الجنائية في جهاز الشرطة بغزة ملابسات قضية إطلاق نار على "شقتين سكنيتين" لاثنين من المواطنين، بعد تلقيها إشارة من عمليات الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات تفيد بتعرض الشقتين لإطلاق نار مجهول المصدر.



وقال رئيس الدائرة ماهر إسماعيل: "فور تلقي الإشارة من العمليات توجه الطاقم الفني لمكان الحادثة وباشر بإجراءات العمل على جمع الآثار المادية الموجودة في المكان، وتم العمل على قياس زوايا المقذوفات النارية لتحديد مساراتها باستخدام تقنية الليزر للوصول إلى مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى اختراق شباك الشقتين والحائط.

وأشار إلى أن الطاقم نجح في تحديد مصدر إطلاق النار بعد القياسات الدقيقة لآثار المقذوفات في مسرح الجريمة.



فيما ألقت المباحث العامة القبض على مطلق النار وصادرت السلاح المستخدم بعد تلقيها التقرير الفني الصادر عن دائرة الأدلة الجنائية الذي كشف ملابسات إطلاق النار على الشقتين السكنيتين، لافتةً إلى أنه تم إحالة مطلق النار والسلاح المستخدم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.