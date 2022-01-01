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اول كلمة للرئيس عباس منذ شائعات تدهور وضعه الصحي وهذا ما جاء فيها ..

الأربعاء 08 يونيو 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اول كلمة للرئيس عباس منذ شائعات تدهور وضعه الصحي وهذا ما جاء فيها ..



رام الله / سما /

قال الرئيس محمود عباس، إن كل الشواهد والأدلة التاريخية تؤكد الهوية الفلسطينية للقدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال إطلاق فعاليات مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك"، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بتمويل من منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف الرئيس الذي تحدث في كلمة صوتية، إن رواية الاحتلال بحق القدس والأقصى لا رصيد لها لا في التاريخ ولا الواقع ولا القانون، مؤكدًا أن "صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعًا ضد أمة بعينها".

وتابع: نحن ندافع عن مقدساتنا مع التزامنا بالوضع التاريخي في المسجد الأقصى والقدس وكل مقدساتنا"، مشددًا "لن نقبل بتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس والأقصى مهما كانت الظروف".

وواصل: "القدس ليست للبيع وفلسطين ليست للبيع"، مشيرًا إلى إسقاط الفلسطينيين لكل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية وبالذات صفقة القرن.

وأكد الرئيس عباس في كلمته التي أشار بها إلى كلمات سبقته خلال المؤتمر ما يشير إلى أنه مباشرة، اعتزازه بالوصاية الهاشمية على القدس.

وختم كلمته التي تأتي بعد أيام من شائعات حول تدهور وضعه الصحي: "لن ننسى دماء الشهيدة شيرين أبو عاقلة وكل الشهداء وسنضل ثابتين على مواقفنا .. والقدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين".

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