كأس العالم يدفع نجم ريال مدريد للرحيل في الصيف

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد قد يفكر في الرحيل عن المرينجي هذا الصيف من أجل التواجد في بطولة كأس العالم نهاية هذا العام.

وأنهى داني سيبايوس صاحب 25 عاماً الموسم مع ريال مدريد بشكلٍ جيد من خلال مشاركاته الحاسمة في مباريات كبيرة للمرينجي، ليعطي ذلك مؤشراً بأن المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي سيعطيه دقائق أكثر في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن داني سيبايوس يشعر بالأهمية في ريال مدريد، ولكنه يريد اللعب باستمرار وهي معادلة من المستحيل أن تحدث في ريال مدريد في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين في مركز وسط الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن داني سيبايوس يعلم تماماً بأنه سيكون من الصعب عليه التواجد في التشكيلة الأساسية خاصةً مع اقتراب التعاقد مع أوريلين تشواميني.

وأكملت الصحيفة أن سيبايوس سيكون عليه فعل الكثير والكثير من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية، لذلك يفكر اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد.

وأضافت “ماركا” أن بطولة كأس العالم ستدفع سيبايوس للرحيل لرغبته في التواجد بقائمة اللاروخا المستدعاة للبطولة.

ويعتبر ريال بيتيس فريق سيبايوس السابق هو المرشح الأول للحصول على خدمات لاعب ريال مدريد حال رحيله هذا الصيف.