التفاصيل المالية لصفقة انتقال تشواميني إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت إذاعة مونت كارلو الفرنسية النقاب عن التفاصيل المالية في صفقة انتقال الفرنسي أوريلين تشواميني، جوهرة خط وسط موناكو الفرنسي، إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وتوصل النادي الملكي إلى اتفاق مع موناكو من أجل الحصول على توقيع تشواميني ليكون صفقة المستقبل في اللوس بلانكوس، بعد أيام من اتفاق الريال على البنود الشخصية في عقده مع اللاعب الموهوب.

وأشارت مونت كارلو إلى أن صفقة تشواميني ستكلف خزينة ريال مدريد مبلغاً يصل إلى 116 مليون يورو، بواقع 80 مليون يورو قيمة الحصول على بطاقة اللاعب، بجانب 20 مليون يورو إضافية كحوافز واضافات متعلقة بالأداء.

وسيدفع ريال مدريد 16 مليون يورو أخرى لمصلحة الضرائب في إسبانيا، ما يجعل المبلغ الكلي الذي سيتكبده الميرينجي يصل إلى 116 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد بشكل رسمي، في الساعات القليلة المقبلة، عن التعاقد مع تشواميني، الذي خضع للفحص الطبي التمهيدي في ريال مدريد واجتازه بنجاح في الساعات الماضية.