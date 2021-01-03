إنجلترا تخطف تعادلاً مثيراً من ألمانيا في دوري الأمم

وكالات / سما /

خطفت إنجلترا تعادلاً قاتلاً ومثيراً من أنياب مضيفتها ألمانيا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء، في ملعب أليانز أرينا بميونخ، برسم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ألمانيا، التي تعادلت في الجولة الأولى مع إيطاليا، استقبلت إنجلترا التي تجرعت الخسارة على يد المجر، في محاولة من كلا المنتخبين لتحقيق الفوز الأول في المجموعة.

بدأت المباراة بمحاولات عديدة من الماكينات الألمانية وكتيبة الأسود الثلاثة بهدف تغيير لوح النتيجة، لكن كل المحاولات في كلتا الجهتين لم تؤت ثمارها، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل.

ولم تستغرق ألمانيا وقتاً طويلاً في الشوط الثاني لمعرفة طريق شباك جوردان بيكفورد، حيث نجح يوناس هوفمان في تدوين الهدف الأول في الدقيقة 51، هدف شرعي هذه المرة بعدما دون هدفاً أبيض في منتصف الشوط الأول، ألغي بداعي التسلل.

وانتظرت إنجلترا حلول الدقيقة 88 لتسجيل هدف التعادل القاتل، من ركلة جزاء ترجمها هاري كين بنجاح إلى هدف.

نتيجة ترفع رصيد ألمانيا للنقطة الثانية في المركز الثالث بالمجموعة، بينما حصدت إنجلترا أول نقطة لها، وتقبع بها في ذيل المجموعة.