مدير محطة الأقصى يتحدث عن التسعيرة الجديدة لأنبوبة الغاز

غزة/ سما /

تحدث مدير محطة الأقصى لتعبئة الغاز في قطاع غزة أبو وسيم أبو جبة، اليوم الأربعاء، عن التسعيرة الجديدة لإسطوانة الغاز المنزلية.

وقال أبو جبة في تصريحات إذاعية، إن المحطة ملتزمة بتسعيرة 67 شيكل لإسطوانة الغاز وزن 12 كيلو حتى اشعار لآخر، بعد البيان الأخير بإلزامنا بالتسعيرة الرسمية 70 شيكل.

وأضاف: "يتم بيع اسطوانة 12 كيلو للموزع بـ 64 شيكل وهامش ربح لديه 3 شيكل، وتصل للمحطة بسعر 63 شيكل"

وتابع: "لا يوجد فرق بين سعر الغاز المصري والإسرائيلي ويصل لغزة بالسعر الدولي بتكلفة 61 شيكل".

وأكمل: "الغاز المصري أغلى من الإسرائيلي ولا يوجد للحكومة أي هامش ربح من الغاز المصري".