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التربية: قرار بإعادة الخصومات لجميع المعلمين الذين انتظموا بالدوام

الأربعاء 08 يونيو 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: قرار بإعادة الخصومات لجميع المعلمين الذين انتظموا بالدوام



رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة، الاثنين الماضي، بإعادة جميع الخصومات للمعلمين، الذين انتظموا في الدوام في إطار خطة التعويض المعتمدة من جهات الاختصاص.

وأشارت الوزارة، إلى أن صرف الخصومات قيد الإجراء.

وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني قد وقع مع الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات في الثاني من الشهر الجاري، على تعديل الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد المعلمين بتاريخ 21/4، استنادا إلى الالتزامات التي تضمنتها كلمة رئيس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 19/5.

وتضمن التعديل نقل العلاوة وقدرها 5% التي كانت مقرة من تاريخ 1-1-2024 إلى 1-1-2023، لتضاف على الـ10% التي كانت مقررة أصلا في الاتفاق السابق.

#التربية والتعليم #المعلمين #الخصومات

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