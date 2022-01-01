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شاهد الفيديو : فلسطيني يخطف بندقية جندي اثناء التفتيش على حاجز قرب الفوار

الأربعاء 08 يونيو 2022 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : فلسطيني يخطف بندقية جندي اثناء التفتيش على حاجز قرب الفوار



رام الله / سما /

 زعم جيش الاحتلال أن شابا خطف بندقية جندي قرب مخيم الفوار جنوب خليل.

وقال جيش الاحتلال إنها تجري عملية بحث وتمشيط واسعة عن فلسطيني اختطف بندقية ضابط شرطة احتلال وفرّ من المكان بعد أن تم توقيفه لتفتيشه.

وأضاف أن هوية الشاب معروفة لدى جيش الاحتلال.

وقالت المصادر العبرية إن الشاب سلّم نفسه والسلاح فيما بعد.

وبحسب ما توفر من معلومات، فإن الشاب كان يقود سيارة، وتم توقيفه على حاجز للتفتيش على مفرق مخيم الفوار جنوب الخليل، وحينما رفض الشاب فتح زجاج السيارة قام الشرطي الإسرائيلي بكسر زجاج السيارة بواسطة بندقيته والتي افلتت منه ووقعت بين يدي الشاب، الذي قام بقيادة السيارة، وحاول الشرطي الامساك بالسيارة لكن الشاب هرب بسيارته باتجاه مدينة دورا.

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