رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، التقرير الصادر عن "لجنة التحقيق الدولية"، الذي خلص إلى أن الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين السببان الرئيسيان للتوتر وعدم الاستقرار.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "لجنة التحقيق الدولية": الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين السببان الرئيسيان للتوتر وعدم الاستقرار

- مستوطنون يهاجمون كنيسة "الروح القدس" ويخربون ممتلكاتها وينبشون قبور الأموات

- اشتية: نحن وألمانيا نقف مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وحل الدولتين

- رغم خطورة وضعهما الصحي: الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

- بعد فشل "الكنيست" في تمديده.. ماذا يعني انتهاء سريان قانون الأبرتهايد؟

- استطلاع: نتنياهو يتصدر وساعر خارج الكنيست والانتخابات دون حسم

- مصرع 4 مواطنين في حوادث متفرقة بالضفة وغزة

- حملة في الولايات المتحدة تطالب شركة "باي بال" بتقديم خدماتها للفلسطينيين ووقفها بالمستوطنات

- رؤساء بعثات دبلوماسية أوروبية يزورون وادي قدوم في القدس المحتلة

- الرئيس الإيطالي يمنح وزيرة الصحة وسام نجمة إيطاليا الكبرى

* "الأيام":

- مواجهات خلال التصدي لاقتحام مخيمي قلنديا والدهيشة وبؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الشرقية وسنجل

- واشنطن: للأسف، لسنا على أعتاب حل الدولتين

- التفكجي لـ"الأيام": الاحتلال أودع 6 مخططات لبناء 1208 وحدات استيطانية بالضفة الغربية

- سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة

- تحقيق للأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أساسي لوقف دوامات العنف

- بطريركية الروم الأرثوذكس تكشف تفاصيل اعتداء مستوطنين على كنيسة بالقدس

- رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي: يجـب وقف عمليات الهدم والإخلاء في القدس

-الشرطة: مقتل شاب في جنين ووفاتان غرقا ودهسا في غزة

- مسؤولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون تصريحات جديدة لبينيت حول إيران

- ماذا يعني انتهاء سريان قانون "الأبرتهايد"؟

-إسرائيل تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة الـ٢٠٢

- استطلاع إسرائيلي: نتنياهو يتصدر وساعر خارج الكنيست والانتخابات دون حسم

- شرطة الاحتلال تعتقل شابين من عكا بزعم التسبب بقتل عالم إسرائيلي

- إيران: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض ردا على أي حماقة

- إسرائيل: تسجيل إصابة ثالثة بجدري القرود

- "كورونا" يعاود الانتشار في إسرائيل... إصابة وزيري الأمن الداخلي والصحـة

* "القدس":

- تحقيق دولي: الاحتلال أساس التوتر في فلسطين

- مداهمات واعتقالات وإخطارات بعدة مناطق

- سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في قطاع غزة

- بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن وسنجل

- المنتخب الألماني يتعادل مع نظيره الإنجليزي

- المتطرفون اليهود يحشدون لمؤتمر "تطبيق السيادة على القدس"

-واشنطن تعيد تأكيد التزامها بحل الدولتين

- "بوليتكو": حرب أوكرانيا عكست المعادلة

- قراءتان للحراك الغربي ضد إيران بشأن الطاقة الذرية