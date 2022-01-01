واشنطن تدعو مجددا لتحقيق معمق وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة

واشنطن / وكالات /

طالب البيت الأبيض بتحقيق شفاف في استشهاد الزميلة الصحفية مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، داعيا إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تبادل الأدلة في التحقيقات، كما استنكر روبرت هابيك نائب المستشار الألماني إغلاق القضية "بسرعة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن واشنطن تواصل حث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التعاون وتبادل الأدلة بينهما بشأن إجراء تحقيق شامل في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتابعت: نؤكد مطالبتنا بتحقيق معمق وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة.

وأضافت جان بيير أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع مساءلة كاملة لأولئك المسؤولين عن قتلها.