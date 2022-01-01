  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واشنطن تدعو مجددا لتحقيق معمق وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة

الأربعاء 08 يونيو 2022 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدعو مجددا لتحقيق معمق وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة



واشنطن / وكالات /

طالب البيت الأبيض بتحقيق شفاف في استشهاد الزميلة الصحفية مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، داعيا إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تبادل الأدلة في التحقيقات، كما استنكر روبرت هابيك نائب المستشار الألماني إغلاق القضية "بسرعة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن واشنطن تواصل حث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التعاون وتبادل الأدلة بينهما بشأن إجراء تحقيق شامل في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتابعت: نؤكد مطالبتنا بتحقيق معمق وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة.

وأضافت جان بيير أن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع مساءلة كاملة لأولئك المسؤولين عن قتلها.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

صور : العثور على جثة قائد ميداني في القسام تعرض للغرق قبالة سواحل غزة

"إسرائيل" تهدد لبنان.."لن يبقى حجر على حجر"!

"فتح" تنفي شائعات وفاة الرئيس عباس

الدواء "المعجزة".. اكتشاف عظيم لمدمر السرطان الخبيث

بينيت يصدر تعليمات بزيادة عدد عمال غزة

الأخبار الرئيسية

مسؤول سعودي: سنحتمي بـ"إسرائيل" وبن سلمان يعوّل على نسيان الأجيال الجديدة لفلسطين

سقوط طائرة مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة

"إسرائيل" تهدد لبنان.."لن يبقى حجر على حجر"!

الأونروا: دفعات مالية جديدة للمتضررين تصرف غداً..

20220607082321

استطلاع في حال جرت انتخابات للكنيست: الليكود بزعامة نتنياهو يتصدر

الاتصالات الفلسطينية