الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 21 مواطنا

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية طالت 21 مواطنا.

واقتحم جنود الاحتلال مدن جنين ورام الله ونابلس واريحا وطولكرم واعتقلوا عددا من الشبان معظمهم أسرى محررون.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسرى المحررين الشقيقين أحمد وبلال طالب أبو بكر ويوسف مشارقة والشاب ناصر بعجاوي عقب اقتحام منازلهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسني محمد عميرة عقب مداهمة منزله في قرية نعلين غرب رام الله.

كما واعتقل الاحتلال الشابين ساهر مسعود وعميد قدورة عقب مداهمة منزلهيما في منطقة بلاطة البلد شرق نابلس.

واضافت المصادر الى ان "قوات الاحتلال اعتقلت القيادي بحـمــاس والأسير المحرر رأفت جميل ناصيف عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم".