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حالة الطقس: اجواء حارة خلال نهاية الاسبوع

الأربعاء 08 يونيو 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء حارة خلال نهاية الاسبوع



رام الله / سما /

 قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاربعاء يكون حارا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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