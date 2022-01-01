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الشعبيّة: تعيين المجرم أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة يوم أسود في تاريخ الأمم المتحدة

الأربعاء 08 يونيو 2022 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة: تعيين المجرم أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة يوم أسود في تاريخ الأمم المتحدة



غزة/سما/

 
اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ تعيين مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة المجرم جلعاد أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يُمثل يومًا أسودًا في تاريخ الأمم المتحدة، ويُشكّل صفعةً للقيم التي تأسس عليها ميثاقها، وأنّ هذا التعيين يعطي الكيان الصهيوني مكانة توسّع من رقعة إفلات قادته من المساءلة والعقاب الدولي، وهو دليلٌ واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوّة والنفوذ في هذا العالم.

وأضافت الجبهة، إنّ تعيين المجرم الصهيوني أردان مهندس العقوبات والانتهاكات على الأسرى، يفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيّة المعايير للأمم المتحدة التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانتقائية انفاذ القانون الدولي.

ودعت الجبهة الأمم المتحدة والدول الحرّة المساندة لشعبنا وحقوقه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحول دون أن يتبوّأ هؤلاء المجرمين الصهاينة لمناصب في الأمم المتحدة، وصولاً لمحاكمتهم كمجرمي حرب في المؤسّسات الدوليّة، وطرد الكيان منها باعتباره قوّة احتلال استعماريّة واستيطانيّة يمارس شتى أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

#الجبهة الشعبية #جلعاد إردان

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