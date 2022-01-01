الاحتلال يعتقل شابين بزعم قتلهما لعالم إسرائيلي خلال "هبة الكرامة"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال فلسطينيين مشتبه بهما بقتل عالم الفضاء آفي هار إيفين، خلال عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس/ هبة الكرامة" في مايو/ أيار من العام الماضي.

ويشتبه أن المعتقلين قاما بإشعال النار في فندق أفندي في عكا، حيث كان يقيم العالم الإسرائيلي، ما أدى حينها لإصابته بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقًا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المعتقلين من سكان عكا ويبلغان من العمر 27 ، و21 عامًا، تم تقديم لوائح اتهام ضدهما تتعلق بالتسبب بحوادث حرق بالعمد، ولم يتم اتهامهم بالقتل، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق معهما بأمر تقييدي.

وكان إيفين (84 عامًا)، رئيسًا لوكالة الفصاء الإسرائيلية وحائز على جائزة الأمن الإسرائيلي.

القدس