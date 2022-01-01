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دير حنا: إضراب شامل الأربعاء في المدارس بعد الاعتداء على مدرّس (فيديو)

الثلاثاء 07 يونيو 2022 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
دير حنا: إضراب شامل الأربعاء في المدارس بعد الاعتداء على مدرّس (فيديو)



دير حنا/سما/

أعلن المجلس البلدي لأولياء أمور الطلاب في دير حنا، مساء الثلاثاء، الإضراب الشامل في مدارس البلدة، الأربعاء، بسبب الاعتداء على مدرّس في وقت سابق من اليوم ذاته، بالإضافة إلى "اعتداءات على حرمة المدارس وطواقم التدريس" بشكل متكرر في البلدة.

وقال المجلس البلدي لأولياء أمور الطلاب في بيان، إنه "على ضوء ما حصل اليوم في مدرسة ’القلعة’ الإعدادية (من اعتداء على أحد المدرّسين)، وما حصل سابقا في مدارسنا عامة من اعتداءات على حرمة المدارس وطواقم التدريس؛ تم هذا اليوم (الثلاثاء) عقد اجتماع طارئ للمجلس البلدي لأولياء أمور الطلاب".

وذكر البيان أنه "بعد التداول بما حصل، وتقصير المجلس المحلي بتجهيز المدارس ومدرسة ’القلعة’ خاصة بحارس وأمور أخرى لمصلحة المدرسه والطلاب، أُقرّ بالإجماع إضراب شامل يوم غد الأربعاء في مدارس دير حنا ليوم واحد تضامنا".

وشدد على أن الإضراب في مدرسة "القلعة" الإعدادية، سيكون "مفتوحا، حتى تلبية طلبات المدرسة الملحّة، لإتمام العمليه التعليميه بدون شوائب".

وأفاد البيان بأن الإضراب "لا يشمل امتحانات البجروت والروضات والبساتين، والفعاليات المقررة مسبقا خارج المدارس (كالرحلات)"، راجيا "الأهالي التعاون، وعدم إرسال الطلاب إلى المدارس".

#دير حنا

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