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حالة الطقس من الخميس حتى الاثنين

الثلاثاء 07 يونيو 2022 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس من الخميس حتى الاثنين



غزة/سما/

توقع الراصد الجوي قصي حلايقة، مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، حالة طقس فلسطين من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين.

وأشار الراصد حلايقة إلى أن فلسطين ستشهد طقساً حاراً إلى حار جدًا من يوم الخميس وحتى السبت.

 
كما نوه إلى أن هناك فرصة لزخات محلية من الأمطار يوم الاثنين المقبل في شمال البلاد وبعض المناطق الوسطى، نتيجة مرور كتلة هوائية معتدلة قادمة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وبدوره قال الراصد الجوي ليث العلامي: "ان كتلة هوائية أكثر حرارة من يوم الخميس القادم وحتى الأحد، تصل ذروتها السبت، تُتبع بكتلة معتدلة مع فرص لزخات الأمطار يوم الإثنين".

#طقس فلسطين

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