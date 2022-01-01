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المجلس التشريعي يدين الاعتداء الهمجي على كنيسة "روح القدس" بالقدس

الثلاثاء 07 يونيو 2022 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس التشريعي يدين الاعتداء الهمجي على كنيسة "روح القدس" بالقدس



غزة/سما/

أدان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة انتهاكات الاحتلال وقطعان مستوطنيه المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء في فلسطين، معتبرا ذلك انتهاكاً صارخا لكل المواثيق والقوانين الدولية التي كفلت حماية المقدسات وأماكن العبادة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان صحفي الثلاثاء، تعقيباً على اعتداء المستوطنين الهمجي على كنيسة روح القدس في القدس المحتلة والعبث بأملاكها: إن "استهداف الاحتلال الممنهج للمقدسات يعد استهتارا بمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم".

ودعا لفضح ممارسات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق المقدسات، مشددا أن الصمت الدولي المطبق أدى لتمادي الاحتلال في تجاوزاته الخطيرة بحق الانسان والأرض والمقدسات.

#المجلس التشريعي #كنسية روح القدس

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