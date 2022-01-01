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غزة: نقابة الموظفين تُعلن موقفها من إلزامية الموظفين بالتنقل في الباصات

الثلاثاء 07 يونيو 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: نقابة الموظفين تُعلن موقفها من إلزامية الموظفين بالتنقل في الباصات



غزة/سما/

أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، مساء يوم الثلاثاء، بيانًا أكدت على رفضها أي مطالبات تلزم الموظفين بالتنقل في الباصات.

وقالت في بيانها: "في ظل الحديث عن مطالبات صادرة عن أصحاب شركات الباصات لإلزام الموظفين بالتنقل بالباصات من خلال وزارة المالية، وخصم بدل المواصلات لصالحهم الأمر الذي يجد رفضا واسعا من قبل الموظفين؛ فإننا في نقابة الموظفين في القطاع العام نرفض أي مطالبات تلزم الموظفين بالباصات". 

وأكدت على  حق الموظف في اختيار وسيلة النقل التي تناسبه،  داعية متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية عدم التعاطي مع هذه المطالبات.

#غزة #نقابة الموظفين

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