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الصالح: احتياجات محافظة القدس على سلم أولويات الحكومة

الثلاثاء 07 يونيو 2022 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح: احتياجات محافظة القدس على سلم أولويات الحكومة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن احتياجات محافظة القدس على سلم أولويات الحكومة، مؤكدا أن الوزارة تولي الأولوية لتنفيذ المشاريع التطويرية لصالح الهيئات المحلية في محافظة القدس، وتطمح لمضاعفة تلك المشاريع نظرا لخصوصية المحافظة وأهميتها، ودعما لأهلها في ظل ما يتعرضون له من هجمة احتلالية منظمة تستهدف وجودهم.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظة القدس، اليوم الثلاثاء، شملت بلدات: العيزرية، والسواحرة، والشيخ سعد، وعرب الجهالين، التقى خلالها في مقر مديرية الحكم المحلي ببلدة الرام مع رؤساء الهيئات المحلية لكل من بلدات: الرام، والقبيبة، وبيت عنان، ومخماس، وقلنديا البلد.

وأكد الصالح أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع التطويرية بمحافظة القدس في العديد من المجالات الحيوية والتنموية، والتي لمس أثرها المواطن على أرض الواقع وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها.

واطلع الصالح على أبرز الاحتياجات من المشاريع، خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية من شق وتأهيل وتعبيد للطرق الداخلية، والمداخل الرئيسية، ومناقشة قضايا متعلقة بالمخططات الهيكلية والتراخيص، والجباية، والمياه، والنفايات، والموازنات، ومستحقات النقل على الطرق وغيرها من الاحتياجات.

ووعد الصالح بمتابعة كافة القضايا التي تم طرحها خلال اللقاءات المنفصلة، ومعالجتها، والعمل على تلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولوية للتنفيذ وذلك بما يحقق المنفعة العامة، مشيرا إلى أهمية تعاون المواطنين مع هيئاتهم المحلية وذلك لتحقيق التشاركية والتكاملية في عملية تحديد الأولويات للبناء والتطوير والإصلاح، وصولا لتحقيق تنمية حقيقية شاملة.

#مجدي الصالح #الحكومة الفلسطينية

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