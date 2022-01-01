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بينيت: أهدأ عام يعيشه سكان الجنوب منذ فك الارتباط

الثلاثاء 07 يونيو 2022 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: أهدأ عام يعيشه سكان الجنوب منذ فك الارتباط



القدس المحتلة/سما/

قال نفتالي بينيت، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "اسرائيل" مستمرة في الحفاظ على هدوء المستوطنات في الجنوب.


ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن العام الأول لحكومته هي أهدأ عام يعيشه سكان الجنوب منذ فك الارتباط.


وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على استمرار الحفاظ على الجنوب والهدوء في مستوطنات الجنوب، بوجه عام.


وأضاف نفتالي بينيت، إن "إسرائيل تتصرف بقوة ضد رأس الأخطبوط الإيراني بشكل مباشر وليس فقط أذرعته في المنطقة"، مؤكدا أن "اسرائيل" "غيرت استراتيجيتها في مواجهة إيران ورفعت وتيرة نشاطها".

وأكد بينيت، خلال اجتماع مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، أن "زمن حصانة إيران التي توجه لنا فيه ضربات عبر أذرعها دون أن تتضرر انتهى"، موضحا أن بلاده "تعمل في مواجهة رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط الأذرع"، وذلك حسب موقع روتر العبري.


وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "إيران لن تأمن بعد الآن إذا تسببت في إيذاء إسرائيل"، مضيفا: "نحن نتحرك في أي مكان وزمان وسنواصل القيام بذلك".
وكان الحرس الثوري الإيراني كشف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن "الموساد الإسرائيلي يخطط لاغتيال كبار القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين، لاسيما الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك لرفع التوتر في إيران إلى أعلى المستويات".

#بينيت

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