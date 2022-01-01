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حماس ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي يوثق معاناة شعبنا

الثلاثاء 07 يونيو 2022 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي يوثق معاناة شعبنا



غزة/سما/

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، الذي رصد ووثّق حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن التقرير يُشكّل إضافةً جديدة ومهمّة في توثيق جرائم الاحتلال، ودعوة متكرّرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.

#حماس #لجنة التحقيق الدولية

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