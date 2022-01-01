الاحتلال يخطر بوقف العمل وهدم مساكن وآبار جنوب الخليل

الخليل/سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 4 مساكن و8 آبار مياه وحظيرة أغنام في قرية التبان بمسافر يطا، ووقف العمل في بناء بئرين وغرفة زراعية في قرية زيف جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال سلمت مواطنين من عائلتي حمامدة وأبو عبيد إخطارات لهدم 4 مساكن تأويهم والعشرات من أفراد عائلاتهم، و8 آبار لتجميع مياه الشرب وحظيرة اغنام، في قرية التبان بمسافر يطا جنوب الخليل.

كما سلمت قوات الاحتلال في منطقة خلة النجار التابعة لقرية زيف جنوب الخليل، المواطنة زينب محمود مناصرة إخطارا بوقف بناء بئر، والمواطن حسن أبو سنينة إخطارا بوقف بناء بئر وغرفة زراعية.