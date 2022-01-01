المدني: "فتح" ماضية في استنهاض أبنائها على طريق النضال

رام الله /سما/

أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم في الأقاليم الشمالية محمد المدني، أنّ اللجنة المركزية وبتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، تمضي في رؤية استنهاض الواقع التنظيمي للحركة، وتفعيل أبنائها على كافة الأصعدة، وأنّ مفوضية التعبئة والتنظيم تنفّذ إجراءات تطوير وتصويب الواقع التنظيمي بثبات واستمرار، على قاعدة أوسع مشاركة تنظيميّة من كادرها المتقدّم.

وشدّد المدني على ضرورة تضافر الجهود في الأطر الحركيّة للتخلّص من حالة الترهل الراهنة، وذلك خلال اجتماع جرى تنظيمه في مفوضية التعبئة والتنظيم في رام الله، اليوم الثلاثاء، ضمّ عددا من الكوادر القيادية لحركة "فتح" من مختلف الأقاليم الشمالية.

ودعا إلى أوسع انخراط ومشاركةٍ من الكادر الفتحاويّ الملتزم، صاحب الخبرة والتجربة النضالية الطويلة، في برامج عمل مستدامة على صعيد حصر وتفعيل أعضاء الحركة، ولقاءات التثقيف الوطنيّ والتنظيمي، وتطوير قدرات الكادر الواعي الملتزم بأدبيات الحركة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات في كلّ الأقاليم.

وناقش المجتمعون الآليات والإجراءات لتفعيل الأطر التنظيمية، وتشكيل المجالس الحركيّة، وتكريس حالة تنظيمية واسعة تعزز الحراك الوطنيّ في مواجهة إجراءات الاحتلال، وتخلق حوارًا وطنيًّا بنّاءً يعزز الروح الإيجابية بين أبناء شعبنا.

يشار إلى أنّ مفوضية التعبئة والتنظيم تعقد سلسلة جلسات حركيّة بشكل دائمٍ للأطر التنظيمية، وقطاعات الكادر الحركي والكفاءات بين المتقاعدين من الوظيفة العمومية، والمرأة والشبيبة الفتحاوية، لتنفيذ توجهات المرحلة القادمة، وأصدرت بهذا الخصوص عدّة تعميمات حركيّة إلى أبناء الحركة وقواعدها الواسعة.