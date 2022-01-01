  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عضو كنيست: سقوط مقترح" قانون أنظمة الطوارئ" أربك حكومة الاحتلال

الثلاثاء 07 يونيو 2022 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: سقوط مقترح" قانون أنظمة الطوارئ" أربك حكومة الاحتلال



رام الله/سما/

فشلت "الكنيست" الإسرائيلية في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، حيث عارض مقترح القانون 58 عضوا بينما أيده 52 عضوا.

وقال عضو "الكنيست" أسامة السعدي إن سقوط مقترح "قانون أنظمة الطوارىء في مناطق الضفة الغربية"، أربك حكومة الاحتلال وأحدث خلافات وتوترات عميقة فيها على أثر نتيجة التصويت.

وأضاف أن هذا القانون يكرّس ويعمّق الاحتلال ويعزز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث ستكون هناك منظومتان قضائيتان مختلفتان، محكمة عسكرية وقانون عسكري احتلالي للفلسطينيين، ومحكمة وقانون اسرائيلي للمستوطنين.

وأوضح السعدي أن "الترتيبات التي تم إدراجها ضمن القانون تتطرق في صلب فحواها إلى تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، بخلاف الفلسطينيين الذين يخضعون للقانون والمحاكم العسكرية، وتنظيم حياة المستوطنين من خلال شرعنة حقهم في التنقل والسفر من وإلى مناطق الضفة الغربية، وحقهم في الاقتراع والحصول على خدمات التأمين الصحي التي لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا وجود هذه الأنظمة التي جاءت لتسهّل حياة المستوطنين وتقوّي وجودهم في المناطق المحتلة على حساب الفلسطينيين، أصحاب الارض الاصليين والشعب الذي يخضع للاحتلال".

وقال إن القانون الذي يجب أن يسري هو القانون الدولي الإنساني وليس قانون الدولة المحتلة.

ومع نهاية الشهر الجاري، ينتهي سريان قانون الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة والذي سنته الحكومة الإسرائيلية عام 1967 عقب احتلال الضفة الغربية، حيث يتم تجديده كل خمسة أعوام.

وقال السعدي إن "هذا القانون الظالم والتعسفي هو أفضل مثال وتفسير لماهية سياسية الابارتهايد، وله دور كبير في تكريس الاحتلال وقمع شعبنا الفلسطيني وسلبه أبسط حقوقه وتعزيز الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة".

وبين أن حكومات اسرائيل المتعاقبة تطبّق سياسة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، عبر سنّ قوانين كقانون منع لمّ الشمل وقانون إلغاء حقّ العودة، وعبر انتهاج سياسات تهدف إلى قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم، وعزلهم والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما يتم اعطاء المستوطنين حقوقا كاملة، وهي سياسة جعلت الفلسطينيين يعانون من الفقر وأوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة.

#قانون أنظمة الطوارئ

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

صور : العثور على جثة قائد ميداني في القسام تعرض للغرق قبالة سواحل غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

الأخبار الرئيسية

غزة: جمعية شركات البترول تصدر بياناً حول زج اسمها بقضية تخفيض أسعار أسطوانات الغاز

الصحة الفلسطينية تصدر إعلاناً هاماً لحجاج بيت الله الحرام

مصادر لـ"سما" : الاعلان عن حكومة "اشتية" كحكومة تصريف أعمال خلال الـ 48 ساعة القادمة ..

بعد فشل تمرير "قانون الطوارئ" .. ما مستقبل حكومة بينيت ؟

"إسرائيل" تهدد طهران.. وإيران تتوعد: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض

الاتصالات الفلسطينية