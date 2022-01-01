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الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد ضياء حمارشة

الثلاثاء 07 يونيو 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد ضياء حمارشة



جنين/سما/

مددت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحمد حمارشة (57 عامًا) من يعبد جنوب غرب جنين جنين، وذلك حتى تاريخ التاسع من حزيران الجاري.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال كان اعتقل حمارشة في الثاني من حزيران بعد هدم منزله، وله نجل آخر معتقل لدى الاحتلال وهو يزن حمارشة.

وهو والد الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية "بني براك" قبل أكثر من شهرين والتي قتل فيها 5 إسرائيليين.

وعبرت عائلة حمارشة عن قلقها الشديد من استمرار اعتقال رب الأسرة الذي انتزعته قوات الاحتلال من منزله بعد هدم منزله.

وفي السياق، ناشدت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة يعبد، المؤسسات الإنسانية والدولية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن حمارشة.

وقالت القوى: إن اعتقال حمارشة بعد هدم منزله يعتبر تعسفي وظالم ولايستند إلى أي أساس قانوني.

#ضياء حمارشة

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