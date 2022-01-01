  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل": إصابة وزيري الأمن والصحة بكورونا

الثلاثاء 07 يونيو 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": إصابة وزيري الأمن والصحة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

أصيب وزير أمن الاحتلال الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بكورونا بعد ساعات من إصابة وزير الصحة نيسان هوروفيتس بالفيروس، في وقت أعلنت فيه "إسرائيل" اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر عدد من الإصابات منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تشخيص إصابة وزير الأمن الداخلي بفيروس كورونا.


وقال مكتب بارليف إنه على ما يرام ويواصل العمل من المنزل كالمعتاد.


وسبق أن أصيب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.


في سياق متصل، عقد وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، الذي تم تشخيص إصابته بكورونا مساء أمس، نقاشا عن بعد مع كبار المسؤولين في وزارته بعد زيادة معدل الإصابة بالأمراض.


وأوصت الوزارة كبار السن والأشخاص المعرضين للخطر بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3731 إصابة جديدة بوباء كورونا أمس الاثنين، وهو أكبر عدد من الإصابات في البلاد منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، من بينهم 103 في حالة وصفت بالخطيرة.

#اسرائيل #عومر بارليف #نيسان هورفيتس

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية تصدر إعلاناً هاماً لحجاج بيت الله الحرام

مصادر لـ"سما" : الاعلان عن حكومة "اشتية" كحكومة تصريف أعمال خلال الـ 48 ساعة القادمة ..

بعد فشل تمرير "قانون الطوارئ" .. ما مستقبل حكومة بينيت ؟

"إسرائيل" تهدد طهران.. وإيران تتوعد: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض

لابيد : كانت "ليلة صعبة"... لا أعرف إن كنت سأصبح رئيسا للوزراء أم لا

الاتصالات الفلسطينية