"إسرائيل": إصابة وزيري الأمن والصحة بكورونا

القدس المحتلة/سما/

أصيب وزير أمن الاحتلال الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بكورونا بعد ساعات من إصابة وزير الصحة نيسان هوروفيتس بالفيروس، في وقت أعلنت فيه "إسرائيل" اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر عدد من الإصابات منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تشخيص إصابة وزير الأمن الداخلي بفيروس كورونا.



وقال مكتب بارليف إنه على ما يرام ويواصل العمل من المنزل كالمعتاد.



وسبق أن أصيب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.



في سياق متصل، عقد وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، الذي تم تشخيص إصابته بكورونا مساء أمس، نقاشا عن بعد مع كبار المسؤولين في وزارته بعد زيادة معدل الإصابة بالأمراض.



وأوصت الوزارة كبار السن والأشخاص المعرضين للخطر بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3731 إصابة جديدة بوباء كورونا أمس الاثنين، وهو أكبر عدد من الإصابات في البلاد منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، من بينهم 103 في حالة وصفت بالخطيرة.