  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل المقاومة: اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر

الثلاثاء 07 يونيو 2022 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر



غزة/سما/

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب الفلسطيني الذي شرع (سيف القدس)، يقف شامخاً في وجه الاحتلال".

جاء ذلك خلال وقفة جماهيرية حاشدة التي نظمتها في الذكرى الـ 55 للنكسة ورفضاً للعدوان على الأقصى بعنوان (أقصانا لا هيكلهم).

وقالت فصائل المقاومة، إن "اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر وشعبنا سيفشل مخططاته"، محذرة الاحتلال من المساس بالأقصى، والاعتداء لن يمر إلا على أجساد شعبنا".


وأكدت بأن "معركة الدفاع عن القدس هي معركة عربية إسلامية عقائدية"، مطالبة الأمة العربية والإسلامية بمساندة شعبنا في القدس.

#غزة #فصائل المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية تصدر إعلاناً هاماً لحجاج بيت الله الحرام

مصادر لـ"سما" : الاعلان عن حكومة "اشتية" كحكومة تصريف أعمال خلال الـ 48 ساعة القادمة ..

بعد فشل تمرير "قانون الطوارئ" .. ما مستقبل حكومة بينيت ؟

"إسرائيل" تهدد طهران.. وإيران تتوعد: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض

لابيد : كانت "ليلة صعبة"... لا أعرف إن كنت سأصبح رئيسا للوزراء أم لا

الاتصالات الفلسطينية