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حماس تُدين اعتداء المستوطنين على كنيسة "الروح القدس"

الثلاثاء 07 يونيو 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُدين اعتداء المستوطنين على كنيسة "الروح القدس"



غزة/سما/

أدانت حركة "حماس"، بأشد العبارات اعتداء المستوطنين على كنيسة الروح القدس، والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة مؤكدة أنها جريمةٌ تعكسُ روح الكراهية والحقد على الأديان والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدّدت حركة "حماس" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ هذا السلوك الهمجي يعكس نهج وروح الكراهية التي يُمارسها الاحتلال ضد الأديان، وضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ما يستدعي من الأطراف الدولية كافة، إدانة هذه الجريمة النكراء، التي سيُواجهها شعبنا الفلسطيني بوحدته الوطنية، حمايةً للمقدسات ودفاعًا عن حرية العبادة والمُعتقَد.

واعتدى مستوطنون يوم أمس الإثنين على كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس على جبل صهيون في مدينة القدس المحتلة، وخرّبوا ممتلكاتها، وعبثوا بمحتوياتها، ونبشوا قبور الأموات، وألقوا القمامة في باحاتها.

#حماس #المستوطنين #كنيسة روح القدس

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