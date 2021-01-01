الصحفي خضر الزعنون يحصل على وسام تقدير الاعلام الجزائري

الجزائر- سما-

- حصل الصحفي الفلسطني خضر الزعنون على أرفع وسام تكريم في الجزائر ، تسلمه خلال حفل أقامته قناة "الوطنية" التلفزيونية الجزائرية الثلاثاء في مقرها في الجزائر عاصمة .

وقام الإعلامي الجزائري الكبير أحمد درويش وهو مدير عام الوطنية التلفزيونية الجزائرية بتسليم الصحفي الزعنون وسام التكريم وشهادة تقدير لجهوده الصحفية في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية للشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وانعكاسات الحصار الإسرائيلي المستمر منذ خمسة عشر عاما على مواطني قطاع غزة .

وأكد درويش أن الزميل خضر الزعنون ينقل بكل أمانة كافة الأحداث في فلسطين والتي تجد صدى واسعا لدى الجمهور الجزائري الذي يقدس القضية الفلسطينية.

وقال درويش "باسم قناة الوطنية وجميع الزملاء الإعلاميين في الجزائر نقدم وسام التكريم وشهادة التقدير للزميل الإعلامي خضر الزعنون لجهوده الكبيرة منذ انطلاق قناة الوطنية التلفزيونية في أذار / مارس 2021 رغم كل الظروف الصعبة في فلسطين وبالخصوص في قطاع غزة لذا ارتئينا أنه يستحق وسام التكريم وشهادة التقدير".

من جانبه شكر الزعنون الصحفيين الجزائريين وإدارة الوطنية الجزائرية الداعمة دوما للقضية الفلسطينية، وأضاف الزعنون الذي حضر الحفل في العاصمة الجزائرية "من أعماق قلبي أقدم شكري وشكر كل زملائي الصحفيين والإعلاميين في فلسطين للزملاء الصحفيين في الجزائر ولطاقم الوطنية . موضحا إن دل هذا التكريم إنما يدل أن قناة الوطنية والإعلام الجزائري في قلب الحدث ويحمل كل ما يخص القضية الفلسطينية المركزية".

وعبر الزعنون عن أمله بتقدم الإعلام الجزائري وانطلاقة قوية للوطنية الجزائرية لتكون في مصاف القنوات العالمية.

وحضر الحفل عشرات الصحفيين والإعلامييين الجزائريين.