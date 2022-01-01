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الرئيس رفض مقترحا بقطع رواتب غزة..

مصادر لـ"سما" : الاعلان عن حكومة "اشتية" كحكومة تصريف أعمال خلال الـ 48 ساعة القادمة ..

الثلاثاء 07 يونيو 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ"سما" : الاعلان عن حكومة "اشتية" كحكومة تصريف أعمال خلال الـ 48 ساعة القادمة ..



رام الله / خاص سما /

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"سما" ان الرئيس عباس سيعلن خلال الثماني واربعين ساعة القادمة عن حكومة رئيس اللوزراء "محمد اشتية" كحكومة تصريف اعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المصادر ان اشتية سيقدم استقالته للرئيس والذي سيقبلها فورا وستبدأ مشاروات تشكيل حكومة جديدة مباشرة بعد ذلك.

واوضحت المصادر ان الرئيس عباس رفض مقترحا بقطع رواتب موظفي غزة ردا على فرض حماس ضرائب جمركية على منتجات الضفة الغربية . وقالت لـ"سما" ان الرئيس ابدى غضبه من الاقتراح والذي كان السبب في تأخير دفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية خلال اليومين الماضيين .

وتابعت " ان العديد من المسؤولين الفلسطينيين وعلى راسهم روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رفضوا بشدة مجرد مناقشة القرار والذي كان من شانه ان يوجه ضربة قاصمة لحركة فتح ومؤيديها في غزة ويعمق الانقسام الفلسطيني".

#عباس اشتية #حكومة عباس فتوح #اشتية عباس حماس

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