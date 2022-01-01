  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هيئة الأسرى" و"التربية" توقعان مذكرة تقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى

الثلاثاء 07 يونيو 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى" و"التربية" توقعان مذكرة تقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى



رام الله/سما/

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق العمل المشترك من أجل خدمة قضية الأسرى، ولإنجاح المسيرة التعليمية للأسرى والأسيرات.

وأكدت الهيئة أن خدمة الأسرى واجب على الكل الفلسطيني من أجل نيل حقوقهم، وأن توقيع الاتفاقية هو بمثابة تجديدها، في ظل حرص الهيئة و"التربية" على تقديم الخدمات اللازمة، لإتاحة الفرصة أمام الأسرى لمواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم، ومن ضمنهم الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم على مقاعد الدراسة.

ووقع الاتفاقية وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، والوكيل المساعد لشؤون التطوير في وزارة التربية والتعليم محمد عواد.

#امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : الاعلان عن حكومة "اشتية" كحكومة تصريف أعمال خلال الـ 48 ساعة القادمة ..

"إسرائيل" تهدد طهران.. وإيران تتوعد: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض

لابيد : كانت "ليلة صعبة"... لا أعرف إن كنت سأصبح رئيسا للوزراء أم لا

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

صحيفة تكشف حقيقة الاقتراب من تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

الاتصالات الفلسطينية