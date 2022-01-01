"هيئة الأسرى" و"التربية" توقعان مذكرة تقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى

رام الله/سما/

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق العمل المشترك من أجل خدمة قضية الأسرى، ولإنجاح المسيرة التعليمية للأسرى والأسيرات.

وأكدت الهيئة أن خدمة الأسرى واجب على الكل الفلسطيني من أجل نيل حقوقهم، وأن توقيع الاتفاقية هو بمثابة تجديدها، في ظل حرص الهيئة و"التربية" على تقديم الخدمات اللازمة، لإتاحة الفرصة أمام الأسرى لمواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم، ومن ضمنهم الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم على مقاعد الدراسة.

ووقع الاتفاقية وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، والوكيل المساعد لشؤون التطوير في وزارة التربية والتعليم محمد عواد.