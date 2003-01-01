طولكرم: تجديد الدعوة لتكثيف فعاليات مساندة الأسرى

طولكرم/سما/

طالب مشاركون في وقفة إسناد للأسرى، والمضربين منهم عن الطعام، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة طولكرم، اليوم الثلاثاء، بتكثيف الحراك الشعبي لمساندتهم.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى المضربين عن الطعام، ورددوا الهتافات الداعمة لقضيتهم والمطالبة بحريتهم.

وقال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر لـ"وفا"، "نقف اليوم مع الأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير خليل عواودة 40 عاما من إذنا في الخليل، المضرب عن الطعام منذ 97 يوماً، والذي يعاني من وضع خطير جدا، ويشتكي من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده، ويتقيأ طوال اليوم، إلى جانب الأسير رائد ريان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما رفضا لاعتقاله الإداري".

ودعا "الصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لإنقاذ الأسرى الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويتعرضون لممارسات الاحتلال التعسفية، من إهمال طبي وعزل انفرادي، ومن سياسة الاعتقال الإداري بحقهم دون توجيه أي تهم إليهم أو موعد للإفراج عنهم، ما يضطرهم للجوء لمعركة الأمعاء الخاوية كسبيل وحيد لضمان نيل حريتهم".

وقال منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة إن رسالتنا لكل العالم بأن يضغط على الاحتلال لتطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية بما فيها الصادرة عن مجلس الأمن واتفاقيات جنيف في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها أسرانا، مطالبا دول العالم بالتحرك بشكل جاد وفعلي وعملي للإفراج العاجل عنهم وتقديم العلاج اللازم لهم والإفراج عن المرضى منهم.

كما دعا عدنان صبح شقيق الأسير سامي صبح المحكوم 28 عاما والمعتقل منذ عام 2003، إلى تكثيف وقفات المساندة والتضامن مع الأسرى بما يليق بنضالاتهم، وأن تكون وقفات جدية وضاغطة من قبل كافة الفعاليات الرسمية والشعبية تفاعلا مع قضية الأسرى ولرفع صوتهم عاليا في كافة المحافل الدولية العالمية والضغط نحو تخفيف معاناتهم والإفراج عنهم.