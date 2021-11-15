  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هيئة الأسرى": الأسيران مرعي وشاهين يتعرضان لإهمال طبي متعمد

الثلاثاء 07 يونيو 2022 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": الأسيران مرعي وشاهين يتعرضان لإهمال طبي متعمد



رام الله/سما/

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسيرين زياد مرعي وعبد الحكيم شاهين، يتعرضان لإهمال طبي متعمد ومماطلة من قبل إدارة سجون الاحتلال في تلقي العلاج.

ونقلت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن محاميها أن الأسير زياد مرعي، يعاني منذ خمس سنوات من آلام شديدة ومستمرة في المعدة، ولم تجر له الفحوصات الطبية، بل تكتفي عيادة السجن بإعطائه المسكنات، وموخراً أخذت حالته الصحية بالتدهور، حيث ظهرت علامات حروق على جلده حيث تبين أنها مرتبطة مع أوجاع المعدة، لكنه بحاجة إلى فحص دقيق لتصوير المعدة لمعرفة أسباب أوجاعه.

وأضافت الهيئة أن الأسير مرعي بحاجة إلى تركيب أسنان ثابتة بسبب خلع في أسنانه، وحتى الآن تماطل "إدارة السجون" قبول طلبه بإدخال طبيب أسنان خارجي، وبدلاً منها تقوم بوضع حشوات مؤقتة ما زاد من سوء وضعه.

والأسير مرعي (27 عاماً) والقابع في سجن "شطة"، معتقل منذ عام 2015، ومحكوم بالسجن لمدة (18) عاماً.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير عبد الحكيم شاهين من مدينة نابلس والذي يقبع في سجن "مجدو"، ذكرت الهيئة أنه تعرض لإصابة بالغة في الركبة خلال محاولة اعتقاله وإطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 15/11/2021، وأوضحت الهيئة أن الأسير خضع لعمليتين في ركبته وهو الآن بحاجة إلى جلسات علاج طبيعي ليتمكن من المشي ولتمرين الركبة المصابة، إلا أن "إدارة السجون" تتعمد بإهمال حالته الصحية ولم تستجب لمطالبه.

وحذرت الهيئة من استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، في ظل عجز المؤسسات الحقوقية والإنسانية تجاه انتهاكات الاحتلال وعدم تحرك المجتمع الدولي لحمايتهم وتحسين أوضاعهم.

ـــ

#هيئة شؤون الأسرى #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : الاعلان عن حكومة "اشتية" كحكومة تصريف أعمال خلال الـ 48 ساعة القادمة ..

"إسرائيل" تهدد طهران.. وإيران تتوعد: سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض

لابيد : كانت "ليلة صعبة"... لا أعرف إن كنت سأصبح رئيسا للوزراء أم لا

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

صحيفة تكشف حقيقة الاقتراب من تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

الاتصالات الفلسطينية