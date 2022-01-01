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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 07 يونيو 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشف مسافرين جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء.

وفيما يلي نص الإعلان :

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (8 يونيو):

الحافلتان: السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/24)

الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22)

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#معبر رفح #السفر #الية السفر #وزارة الداخلية

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