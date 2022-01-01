"الأوقاف" و"النقل والمواصلات" توقعان اتفاقية نقل حجاج قطاع غزة لهذا العام

رام الله / سما /

وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ووزير النقل والمواصلات /رئيس المجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية عاصم سالم، اليوم الثلاثاء، اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لعام 2022 م/ 1443هـ.

وتنص الاتفاقية على نقل 1331 حاجا وحاجة كحد أدنى جوا من حجاج فلسطين "المحافظات الجنوبية"، من داخل معبر رفح الجانب المصري إلى مطار القاهرة براـ وحتى مطار (الملك عبد العزيز الدولي بجدة) بالمملكة العربية السعودية جوا، وإعادتهم بعد أداء مناسك الحج من مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة، وصولا إلى معبر رفح، وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج دولة فلسطين.

وأشار البكري أنه سيبدأ نقل الحجاج في رحلة الذهاب اعتبارا من تاريخ 21-22 /6/2022 ولمدة يومين، والعودة اعتبارا من تاريخ 19- 20 /7/2022، ولمدة يومين كحد أدنى.

وأكد أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم الحج، وتسهيل أمور الحجاج، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية، وقنصلياتها في كل من: القاهرة وعمان، وسفارات فلسطين في الرياض، والقاهرة، وعمان.

كما ثمن البكري الجهود التي توليها القيادة والحكومة الفلسطينية، من أجل تسهيل خروج حجاج المحافظات الجنوبية، وتقديم كل ما من شأنه ضمان وسلامة سفرهم، وعودتهم إلى أرض الوطن.

بدوره، أعرب وزير النقل عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تخدم حجاج فلسطين، وتقدم الأنسب لهم من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف.

وبين أنه ومن خلال الخطوط الجوية الفلسطينية سيتم توفير طائرات حديثة من نوع بوينغ " 737"، وإيرباص" 320"، مؤهلة لنقل حجاج فلسطين من قطاع غزة، ضمن شروط تراعي التكلفة وتوفر كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام.