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العائلة المالكة البريطانية تعيد قبعة الصحن إلى الواجهة

الثلاثاء 07 يونيو 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
العائلة المالكة البريطانية تعيد قبعة الصحن إلى الواجهة



وكالات / سما /

شهدت احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة البريطانية إليزابيث على العرش عودة قبعة الصحن الطائر التي ارتدتها العديد من النساء الشابات من العائلة المالكة.

وشوهدت النساء الأصغر سنًا في العائلة المالكة والسياسيون والضيوف الآخرون يرتدون قبعة الصحن الطائر التي توضع ببراعة بزاوية على الرأس.

و ارتدت دوقة ساسكس، في أول ظهور علني لها مع العائلة المالكة منذ عامين قبعة بيضاء بهذا التصميم، بينما ارتدت دوقة كامبريدج فستانها الأصفر مع قبعة صحن طائر صفراء مع تفاصيل الأزهار. كما سارت دوقة كورنوال والأميرة آن أيضًا في هذا الاتجاه.

ولم يكن هذا أسلوب قبعة يرتديه أفراد العائلة المالكة حصريًا، حيث ارتدت ليز تروس وتيريزا ماي قبعات الصحن الطائر، بينما ارتدت كاري جونسون عند وصولها مع رئيس الوزراء قبعة بيضاء كبيرة الحجم مزينة باللون الأحمر.

و ارتدت ميغان وكيت أيضًا قبعات كبيرة من طراز قبعة الصحن للاحتفال صباح الخميس. ويمكن النظر إلى اعتماد قبعة الصحن الطائر على أنه جزء من تغيير الأسلوب الملكي، والانتقال من غطاء الرأس الصندوقي المحبوب من قبل الملكة.

ويعود التصميم - المعروف أيضًا باسم قبعة العجلة - إلى أوائل القرن العشرين وقد تألق على غلاف مجلة فوغ، وارتدته سكارليت أوهارا في فيلم ذهب مع الريح، وكان جزءًا من مظهر كريستيان ديور في الخمسينيات من القرن الماضي، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

#دوق كامبريدج #قبعة الصحن #إليزابيث

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