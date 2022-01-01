النيابة العامة و"إنقاذ الطفل" يوقعان مذكرة تعاون

رام الله / سما /

وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، والمدير القطري/الإقليمي لمؤسسة إنقاذ الطفل جوسان لي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مشتركة، بهدف تعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين، وتحقيق تعاون مثمر في مجالات التوعية، والتنمية، والمشاركة المجتمعية.

وقال النائب الخطيب، خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه، في مدينة رام الله، إن هذه المذكرة ستعزز من بناء قدرات العاملين مع الأطفال في المؤسسات الشريكة، وذات العلاقة، كما ستعمل على بناء قدرات الطلبة في كليات القانون الفلسطينية، من أجل الوصول إلى المجتمعات المهمشة، بما يتوافق مع احتياجات قطاعي عدالة الأحداث، وحماية الطفولة وفق الخطط الوطنية وعبر القطاعية.

بدوره، شكر جوسان لي النائب العام على الدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة على المستوى المحلي والدولي، مؤكداً حرص مؤسسة "إنقاذ الطفل" على تحقيق التعاون المثمر، بهدف حماية الأطفال، وتطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في كافة الإجراءات.

وأكد أن هذه المؤسسة ستعمل على تسهيل وترتيب وتنسيق الالتزامات التي تقع عليها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحماية الأطفال، ولتحسين القدرة على تحديد الأطفال المهمشين، وتحسين الوصول إلى خدمات عالية الجودة للأطفال الذين يحتاجون لحماية خاصة.

يذكر أن "إنقاذ الطفل" تعمل في فلسطين، منذ أكثر من 65 عاما، وتسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي في قطاعات مختلفة، تشمل: قطاع التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، وقطاع الإعاقة، وقطاع التوعية البيئية والتثقيف الصحي.