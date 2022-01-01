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سفير أوكرانيا لإسرائيل: علينا حماية مواطنينا كما تفعلون مع "حماس" .. ماذا يقصد ؟

الثلاثاء 07 يونيو 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير أوكرانيا لإسرائيل: علينا حماية مواطنينا كما تفعلون مع "حماس" .. ماذا يقصد ؟



القدس المحتلة / سما /

دعت أوكرانيا إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى تزويدها بمنظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، منتقدة تل أبيب لنقلها 10% فقط من الخوذات والسترات الواقية التي طلبتها كييف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال كورنيتشوك: "تطالب أوكرانيا إسرائيل بتزويدها بمنظومة القبة الحديدة"، مضيفا: "مثلما تحمي إسرائيل سكان (مستوطنات) غلاف غزة من نيران حماس، يجب علينا حماية مواطنينا من القصف"، على حد قوله.

وأضاف: "شعب إسرائيل يظهر لنا المحبة والتعاطف. كما تظهر الحكومة تعاطفا في الكلام، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأفعال - فهذا شيء آخر".

وأعرب السفير الأوكراني عن أسفه لأن إسرائيل نقلت 10% فقط من الخوذات والسترات الواقية التي طلبتها أوكرانيا، ولم توافق حتى الآن على قبول الجنود الأوكرانيين الذين بُترت أطرافهم خلال المعارك لتزويدهم بأطراف اصطناعية.

ومضى بقوله: "إسرائيل لا تزال في منطقة الراحة الخاصة بها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت ستنضم إلى الجانب العادل مثل الديمقراطيات الأخرى في العالم"، على حد زعمه.

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