  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تتقدم للمركز 74 عالميا في سرعة الانترنت الثابت

الثلاثاء 07 يونيو 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تتقدم للمركز 74 عالميا في سرعة الانترنت الثابت



رام الله / سما /

احتلت فلسطين المرتبة 74 عالميا في سرعة الإنترنت الثابت، ليصل معدل سرعته 72.5 ميجابت/ثانية، بعد تقدمها بـ 18 مرتبة خلال الشهر الماضي، وفقا للمنصة العالمية الأشهر OOKLA.

‏‎وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان، أن هذا التسارع يأتي نتيجة لجهود الوزارة في إتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات للحصول على رخصة تقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية (FTTH)، ضمن سرعات أفضل، وأسعار منافسة، وجودة خدمات عالية.

‏‎وأشارت إلى أنه في الوقت الذي لاتزال فيه سرعة الإنترنت عبر الهاتف النقال لا تلبي المتطلبات الأساسية عالميا، لكونها تعمل على الجيل الثالث في الضفة الغربية والجيل الثاني في قطاع غزة، بسبب عرقلة الاحتلال حصول فلسطين على ترددات الجيلين الرابع والخامس، وتعمده خلق فجوة رقمية، إلى جانب أطماعه في منافسة شركاته النقالة للشركات الفلسطينية.

‏‎وأوضحت أنها تبذل جهودا حثيثة على الصعيدين المحلي والعالمي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وتحصيل الحق في الحصول على الترددات، والسماح بتمديد شبكاتها في الأراضي الفلسطينية، وإدخال معداتها دون مصادرة أو تأخير.

‏‎يشار إلى أن المنصة العالمية "Ookla" تعتمد طريقتين في قياس معدل السرعة هما الMean والـ Median، وفي كلاهما حققت فلسطين تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعدما كانت تحتل المرتبة 140.

#فلسطين #الانترنت #سرعة الانترنت

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لماذا لن تستطيع "إسرائيل" تدمير البرنامج النووي الإيراني ؟

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

صحيفة تكشف حقيقة الاقتراب من تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

20220606110349

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

الاتصالات الفلسطينية