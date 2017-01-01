قريبا .. واتساب يسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل المرسلة

وكالات / سما /

كشف تقرير لموقع TechBooky، أن منصة الرسائل الفورية "واتساب" قد تتيح للمستخدمين قريبًا، إمكانية إصلاح الأخطاء الإملائية في الرسائل المرسلة. لطالما طلب مستخدمو واتساب ميزة تتيح لهم إضافة / إزالة من رسائلك.

وفقًا لـ WABetainfo ، يكشف مصدر مخصص للأخبار / التحديثات على نظام المراسلة الفورية أن واتساب يعمل على زر تحرير يمنح المستخدمين القدرة على تحرير الرسائل حتى بعد إرسالها. لفترة طويلة اقام مستخدموا التطبيق باستخدام علامة النجمة للإشارة إلى التصحيحات الإملائية لأجهزة الاستقبال الخاصة بهم. من خلال إدخال زر التحرير، قد يكون لدى المستخدمين طريقة أكثر فاعلية لتصحيح الأخطاء الإملائية بدلاً من استخدام علامة النجمة.

من أجل إجراء تعديل على رسالة، سيشمل ذلك على المستخدم ممارسة الضغط لفترة طويلة على الرسالة المرسلة ثم النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط الموجودة على الجانب. بعد تحديد خيار التحرير، يمكن للمستخدم بعد ذلك المتابعة لإجراء التغييرات اللازمة على الرسالة الأصلية والقيام بإعادة الإرسال. في الوقت الحالي ، ليس من الواضح ما إذا كانت ستتم إضافة نافذة زمنية لتحرير الرسائل، تأكد من أننا سنقدم لك جميع التفاصيل بمجرد التحقق منها.

تعود إضافة زر التحرير إلى عام 2017، بينما ظهر الدليل الأول على WhatsApp beta لنظام Android الإصدار 2.17.26. ومع ذلك فإن الميزة لم تصل إلى المستخدمين النهائيين. سمحت تليجرام، منافسة واتساب، للمستخدمين منذ فترة طويلة بتعديل الرسائل، وهي ميزة لا يزال WhatsApp متشككًا بعض الشيء في إطلاقها للمستخدمين النهائيين.

لا يزال زر التحرير نشطًا في مرحلة التطوير، عندما يتم طرحه للمستخدمين في وقت غير معروف، كما هو الحال مع جميع تجارب WhatsApp، من المحتمل أن تصل الميزة أولاً إلى القناة التجريبية.