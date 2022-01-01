سوني تطلق هاتف بمواصفات فائقة وسعر لن يصدق

وكالات / سما /

بعد الكثير من الشائعات أطلقت شركة سوني اليابانية هاتفها الجديد Sony Xperia Ace III والقادم ضمن فئة الهواتف الأقتصادية ولكنه يأتي بمميزات عديده وعتاد رائع، حيث أن سوني ما زالت تحرص علي أبزر مميزتها في الهواتف الذكية على مر العقود الماضية والتي حرصت ايضا ان تقدمها في هاتفها الاقتصادي حيث زودته يهيكل مقاوم للمياه بشهادة IPX5 / IPX8 الي جانب شهادة IP6X لمقاومة الغبار بالإضافة الي ان الهيكل الخارجي للهاتف مقاوم للخدوش ويقدم لك تجربة استخدام رائعة كما أن الهاتف يدعم اتصالات الجيل الخامس 5G.

لم تكتفي سوني بذلك حيث انها تزود الهاتف بشاشة بقياس 5.5 بوصة وبدقة HD+ كما انها مزوده بطبقة زجاج متين للغاية يصعب كسره ومقاوم للخدوش بحماية Corning Gorilla Glass Victus، اما عن عتاد الهاتف الداخلية فيأتي بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 480 بتقنية 8 نانوميتر مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا رام من نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت من نوع UFS 2.1 فائق السرعة، لكن علي عكس المتوقع من سوني يأتي العتاد بكاميرات متواضعة خاصه وانها بارعه في تقديم الكاميرا الاحترافية للهواتف الذكية.

مواصفات الهاتف الذكي Sony Xperia Ace III

شاشة IPS LCD بقياس 5.5 بوصة بدقة HD+ وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus.

ابعاد الهاتف 140 × 69 × 8.9 ملم ويزن 162 جرام.

معالج ثماني النواه من نوع Snapdragon 480 بتقنية 8 نانوميتر مع معالج رسومي Adreno 619.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية حتي 512 جيجابايت.

نظام تشغيل أندرويد 12.

كاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع فلاش LED.

كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2.

مستشعرات البصمة بجانب شاشة الهاتف.

مقبس سماعة أذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو وراديو FM.

مقاوم للمياه بشهادة IPX5 / IPX8 وشهادة IP6X لمقاومة الغبار.

الهاتف يدعم اتصالات 4G / 5G وبلوتوث إصدار 5.2 مع منفذ توصيل USB Type-C.

بطارية بسعة 4500 مللي امبير مع دعم الشحن السريع.

ويأتي الهاتف الذكي Sony Xperia Ace III بألوان بألوان الأسود والأزرق والرمادي والبرتقالي القرميدي، اما حول تسعير الهاتف فهو تم إطلاقه حاليا في الاسواق اليابانية فقط بسعر 34,408 ين ياباني بما يعادل 260 دولار تقريباً ومن المتوقع ان يتم طرحه بالأسواق العالمية خارج اليابان خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022.