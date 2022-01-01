صورة تعرف على صراع الهدافين في الدرجة الممتازة

غزة / سما /

يسير طارق أبو غنيمة مهاجم نادي شباب رفح, بثبات نحو الحصول على لقب هداف دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم, وذلك في ظل بقاء جولتين فقط على النهاية.



ويملك أبو غنيمة 13 هدفا في الصدارة, بفارق 4 أهداف أمام مطارده محمود سلمي لاعب اتحاد الشجاعية, ويبدو الأول في طريقه لحسم اللقب.



ويأتي ثالثا بـ7 أهداف كل من علاء عطية من اتحاد الشجاعية وعاهد أبو مراحيل من بيت حانون الرياضي, اللذين يبتعدان بفارق هدف أمام محمد بركات مهاجم الأهلي الفلسطيني.



وفي المركز السادس يتواجد 5 لاعبين برصيد 5 أهداف هم خليل مطر ويوسف سالم (الصداقة), ومعتز النحال وأنس الشخريت (خدمات رفح), وحاتم نصار (الأهلي الفلسطيني).



