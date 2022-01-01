  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو..النصيرات والزوايدة على بعد خطوة من الممتازة

الثلاثاء 07 يونيو 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو..النصيرات والزوايدة على بعد خطوة من الممتازة



غزة / سما /

اكتسح خدمات النصيرات نظيره التفاح (5-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الأولى.

وسجل خماسية "الغواصات الصفراء" أحمد العمواسي "هدفين" (21 و82), وعطايا جربوع "هدفين" (77 و87), وأحمد مهدي (47), ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول, ويبقى رصيد التفاح في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 9 نقاط.

أهلي النصيرات – خدمات البريج (3-1)

وفاز أهلي النصيرات على منافسه خدمات البريج (3-1).

ودوّن ثلاثية أهلي النصيرات محمد الصليبي "هدفين" (5 و57), ويوسف داوود (78), بينما أحرز هدف خدمات البريج الوحيد أحمد الكرنز (88).

ورفع الفائز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث, بفارق 5 نقاط خلف صاحبي المركزين الأول والثاني, وتوقف رصيد الخاسر عند 23 نقطة في المركز الثامن.

المجمع الإسلامي – نماء (2-2)

واحتكم المجمع الإسلامي للتعادل مع خصمه نماء (2-2).

وأحرز هدفي المجمع عمرو عطا الله (14), وسامح عويضة (81), بينما أحرز هدفي نماء أحمد الغزالي من ركلة جزاء (27), ومروان شيخ العيد (61).

ورفع المجمع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث, وبات رصيد نماء 29 نقطة في المركز الخامس.

خدمات خانيونس – شباب الزوايدة (0-0)

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء خدمات خانيونس وشباب الزوايدة.

ورفع خدمات خانيونس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع, وبات رصيد شباب الزوايدة 40 نقطة في المركز الثاني.
 

#خدمات النصيرات #التفاح #دوري الأولى #أهلي النصيرات #خدمات البريج

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لماذا لن تستطيع "إسرائيل" تدمير البرنامج النووي الإيراني ؟

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

صحيفة تكشف حقيقة الاقتراب من تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

20220606110349

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

الاتصالات الفلسطينية