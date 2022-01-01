فيديو..النصيرات والزوايدة على بعد خطوة من الممتازة

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اكتسح خدمات النصيرات نظيره التفاح (5-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الأولى.



وسجل خماسية "الغواصات الصفراء" أحمد العمواسي "هدفين" (21 و82), وعطايا جربوع "هدفين" (77 و87), وأحمد مهدي (47), ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول, ويبقى رصيد التفاح في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 9 نقاط.



أهلي النصيرات – خدمات البريج (3-1)



وفاز أهلي النصيرات على منافسه خدمات البريج (3-1).



ودوّن ثلاثية أهلي النصيرات محمد الصليبي "هدفين" (5 و57), ويوسف داوود (78), بينما أحرز هدف خدمات البريج الوحيد أحمد الكرنز (88).



ورفع الفائز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث, بفارق 5 نقاط خلف صاحبي المركزين الأول والثاني, وتوقف رصيد الخاسر عند 23 نقطة في المركز الثامن.



المجمع الإسلامي – نماء (2-2)



واحتكم المجمع الإسلامي للتعادل مع خصمه نماء (2-2).



وأحرز هدفي المجمع عمرو عطا الله (14), وسامح عويضة (81), بينما أحرز هدفي نماء أحمد الغزالي من ركلة جزاء (27), ومروان شيخ العيد (61).



ورفع المجمع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث, وبات رصيد نماء 29 نقطة في المركز الخامس.



خدمات خانيونس – شباب الزوايدة (0-0)



وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء خدمات خانيونس وشباب الزوايدة.



ورفع خدمات خانيونس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع, وبات رصيد شباب الزوايدة 40 نقطة في المركز الثاني.

