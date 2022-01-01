شاهد.. فدائي الخماسي يودع غرب آسيا مبكراً بخسارة ثانية

الكويت / سما /

ودع المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة المقامة في الكويت بعد خسارته أمام المنتخب العراقي 4/6 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان الفدائي قد خسر المباراة الأولى أمام السعودية 2×1، فيما يختتم مشواره في البطولة بمواجهة الكويت الأربعاء المقبل.

ورغم نهاية الشوط الأول بتقدم الفدائي بهدف نظيف، إلا أن العراق قلب المباراة في الشوط الثاني بهدفين متتاليين لتصبح النتيجة 2×1، قبل أن يسجل الفدائي هدفين ويخطف التقدم مرة أخرى 3×2، لكن العراق لعب بتركيز كبير وسجل الهدفين الرابع والخامس.

وقلص الفدائي النتيحة بالهدف الرابع، قبل أن يحسمها العراق بهدف سادس.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب إلي السعودية للمشاركة في كأس العرب بعد مباراة الكويت.