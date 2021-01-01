ليفربول يقدم أكبر عرض في تاريخه لتجديد عقد محمد صلاح

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة فريق ليفربول الإنجليزي قدمت عرضا وصفته بالأضخم في تاريخ النادي الإنجليزي من أجل تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح الذي سينتهي في يونيو 2023.

ولم يتوصل مسؤولو ليفربول حتى الان إلى اتفاق بشأن استمرار النجم المصري الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2023، دون وجود لأي اتفاق بشأن التجديد، بسبب الاختلاف بين الطرفين حول المقابل المالي.

وأكدت صحيفة "ذا أثليتيك" أنه ساد القلق بشأن مستقبل صلاح وماني في ليفربول طوال الأشهر الأخيرة من الموسم، وكان هناك أمل داخل آنفيلد بأن ينضما إلى أليسون وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك وأندرو روبرتسون وفابينيو وجوردان هندرسون في توقيع عقود جديدة طويلة الأمد العام الماضي، لكن الصيف جاء وذهب دون حدوث أي جديد في أزمة اللاعبين، وأثبتت المفاوضات أنها معضلة كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول تقدم بعرض مالي لمحمد صلاح لم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي الحصول عليه، ويعتقد مسؤولو الريدز أن هذا العرض كاف لإقناع اللاعب بتمديد العقد.

أضافت الصحيفة أنه من نواح عديدة، فإن استعداد ليفربول للالتزام بهيكل الأجور الأكثر تحفظًا أمر معقول وجدير بالثناء، لأن هذا الأمر يساعد في تقليل التوتر داخل غرفة الملابس، ولكن ربما تكون الحقيقة القاسية هي أن الأرقام التي كانت في أذهانهم من أجل الاحتفاظ بصلاح وماني قبل عام أو عامين لم تعد قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، حيث لم تعد كرة القدم في حالة ركود بسبب جائحة كورونا، خصوصا بين لاعبي النخبة، إذ تستمر الأجور في الازدهار خلال الفترة الأخيرة".

وكشفت تقارير مؤخرا أن عرض ليفربول للتجديد مع صلاح كان زيادة الراتب البالغ 200 ألف إسترليني بنسبة 15%، وهو ما جعل اللاعب يشعر أنهم لا يقدرون مكانته في كرة القدم العالمية.

وفاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام.

من جانب آخر ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن مشاركة صلاح أمام منتخب غينيا وهو يعاني من إصابة عضلية مثل شيئًا محبطًا بالنسبة لـ يورجن كلوب وليفربول.