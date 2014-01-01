إشارة مُثيرة من ليفاندوفسكي لجمهور برشلونة

وكالات / سما /

عبر روبرت ليفاندوفسكي، مُهاجم بايرن ميونخ، عن رغبته في الرحيل عن القلعة البافارية لخوض تجربة جديدة في مسيرته، وبرز اسم برشلونة كأقوى المُرشحين للحصول على خدماته.

ويأمل تشافي هيرنانديز مُدرب برشلونة أن تنجح مساعي الإدارة في التعاقد مع ليفاندوفسكي لتقوية صفوف الفريق قبل خوض تحديات الموسم الجديد.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية إجابة مُثيرة للنجم البولندي على سؤال وُجه له بشأن مُستقبله بعد انتهاء مسيرته في البايرن.

وكان السؤال المُوجه له هو :”ألا تشعر بخيبة أمل لأن قائمة الأندية التي أبدت اهتماماً بخدماتك قصيرة؟”، فيما كانت إجابة ليفاندوفسكي :”لم أفكر في خيارات أخرى”.

وعلقت الصحيفة الإسبانية على إجابة ليفاندوفسكي بالتأكيد على أن برشلونة كان النادي الوحيد الذي تم الحديث عنه كوجهة مُحتملة للنجم البولندي خلال الميركاتو الصيفي.

وتحدث ليفاندوفسكي عن سبب رغبته في إنهاء مسيرته في بايرن ميونخ قائلاً :”أريد أن أرحل عن النادي لكي أحظى بمشاعر أكبر في حياتي، هُناك شيء مات داخلي”.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل لبايرن ميونخ في 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 373 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 344 هدفاً، وصنع 72 هدفاً لزملائه.