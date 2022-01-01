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فينيسيوس يتسبب في فشل انتقال جيسوس لريال مدريد!

الثلاثاء 07 يونيو 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس يتسبب في فشل انتقال جيسوس لريال مدريد!



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن ريال مدريد مهتم بشدة بالتعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية، ولكن هناك مشاكل قد تمنع المرينجي من حسم تلك الصفقة.

وتأكد رحيل جابرييل جيسوس عن مانشستر سيتي بعد تعاقد النادي مع النرويجي إيرلينج هالاند عقب انتهاء الموسم.

وسينتهي عقد الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي الصيف المقبل، لذلك سيرحل اللاعب الآن للحصول على فرصة اللعب باستمرار من أجل التواجد مع السامبا في كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي قدّر سعر صفقة جابرييل جيسوس بمبلغ يتراوح ما بين 45 إلى 50 مليون يورو بالنظر إلى ما يقدمه اللاعب من حلول بإيجادته اللعب في مركزي قلب الهجوم والجناح.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يدرس جدياً التعاقد مع جابرييل جيسوس، ولكن مشكلة صغيرة قد تحول دون إتمام تلك الصفقة.

وأكملت “ماركا” ريال مدريد في الوقت الحالي لا يمكنه التعاقد مع لاعب من خارج أوروبا لوصول الفريق للحد الأقصى المسموح به، حيث حاول فينيسيوس جونيور الحصول على جواز سفر أوروبي ولكن حتى الآن لم ينجح في ذلك.

والآن باتت صفقة البرازيلي جابرييل جيسوس مهددة بالفشل لعدم حصول فينيسيوس على جواز السفر بعد.

#فينيسيوس جونيور #ريال مدريد #جيسوس #مانشستر سيتي

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