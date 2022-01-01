بوجبا يقترب بشدة من ناديه الجديد

وكالات / سما /

اقترب نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا من الانتقال لفريقه الجديد في الوقت الراهن، بعدما تقدمت المفاوضات بشدة مع ناديه السابق، يوفنتوس الإيطالي، للحصول على توقيعه في صفقة مجانية.

ويرحل بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما يصل العقد المبرم بين الطرفين لخط النهاية في آخر يونيو الجاري، وربطته تقارير صحفية بإمكانية الانضمام لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بأن يوفنتوس أصبح على مقربة من الاتفاق على البنود الشخصية في العقد مع بوجبا، للحصول على بطاقته كلاعب حر.

ويمنح يوفنتوس بوجبا راتباً سنوياً في العقد الذي سيوقع عليه يصل إلى ثمانية ملايين يورو، مع العلم أن ريال مدريد أصبح خارج السباق تماماً، حسب تأكيدات رومانو.

وأشار رومانو إلى أن النادي الملكي يضع كامل تركيزه في الوقت الراهن على التعاقد مع جوهرة فريق موناكو الفرنسي، أوريليان تشواميني، في الوقت الذي يتفاوض فيه يوفنتوس مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، من أجل تجديد العقد الذي سينتهي في يونيو 2024.