  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ماورو إيكاردي يحسم رسمياً مصيره مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء 07 يونيو 2022 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماورو إيكاردي يحسم رسمياً مصيره مع باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

أعلن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً استمراره مع ناديه الباريسي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم المهاجم ماورو إيكاردي صاحب 29 عاماً بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان للحصول على فرصة اللعب بشكلٍ أكثر في ظل استحالة حدوث ذلك في الفريق الفرنسي.

وشارك ماورو إيكاردي في الموسم المنقضي مع باريس سان جيرمان 30 مباراة بواقع 1307 دقيقة، وسجل فقط خمسة أهداف.

وخرج الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي لحسم مصيره مع باريس سان جيرمان من خلال نشر رسالة واضحة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلاً “عقدي ما زال مستمراً مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين. مسيرتي المهنية ليست في خطر”.

وأضاف “على عكس ما يقوله الصحفيون فأنا أؤكد على استمراري مع باريس سان جيرمان، وسأتواجد من أجل مساعدة هذا الفريق. لا تقلقوا. أبلغ 29 عاماً والناس يتذكرون جيداً ما يمكنني القيام به بعد تسجيلي 200 هدفاً حتى الآن”.

#ماورو إيكاردي #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن المبلغ الذي تم تحويله للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

مصادر تكشف سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة..ما علاقة ليبرمان ؟

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

مخاوف إسرائيلية من استهداف المقاومة لجبهة تُشكل تهديدا جديا على اقتصاد الاحتلال

"حزب الله": ننتظر إشارة من الدولة لاستخدام القوة إذا انتهكت "إسرائيل" حقوق لبنان البحرية

لماذا لن تستطيع "إسرائيل" تدمير البرنامج النووي الإيراني ؟

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تزعم : هذا ما أبلغه "أبو مازن" مقربيه بشأن الحكومة الفلسطينية الحالية و اشتية ..

المالية تعلن عن نسبة و موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

صحيفة تكشف حقيقة الاقتراب من تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

20220606110349

الائتلاف الإسرائيلي يفشل في تمرير "قانون الطوارئ" بمستوطنات الضفة

الاتصالات الفلسطينية