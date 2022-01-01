ماورو إيكاردي يحسم رسمياً مصيره مع باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

أعلن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً استمراره مع ناديه الباريسي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم المهاجم ماورو إيكاردي صاحب 29 عاماً بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان للحصول على فرصة اللعب بشكلٍ أكثر في ظل استحالة حدوث ذلك في الفريق الفرنسي.

وشارك ماورو إيكاردي في الموسم المنقضي مع باريس سان جيرمان 30 مباراة بواقع 1307 دقيقة، وسجل فقط خمسة أهداف.

وخرج الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي لحسم مصيره مع باريس سان جيرمان من خلال نشر رسالة واضحة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلاً “عقدي ما زال مستمراً مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين. مسيرتي المهنية ليست في خطر”.

وأضاف “على عكس ما يقوله الصحفيون فأنا أؤكد على استمراري مع باريس سان جيرمان، وسأتواجد من أجل مساعدة هذا الفريق. لا تقلقوا. أبلغ 29 عاماً والناس يتذكرون جيداً ما يمكنني القيام به بعد تسجيلي 200 هدفاً حتى الآن”.