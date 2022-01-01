الاحتلال يمنع مواطنين من استصلاح أراضيهم جنوب نابلس

نابلس / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من استصلاح أراضيهم جنوب نابلس.

وأفاد المقاول عبد العزيز حمايل ، بأنه أثناء تواجده برفقة الطواقم لاستصلاح أراضي للمواطنين بالمنطقة الجنوبية من بلدة قصرة، اقتحمت "دائرة التنظيم والبناء" الإسرائيلي برفقة جيش الاحتلال المنطقة، وطالبت بوقف العمل والمغادرة، بحجة أنها واقعة بالمنطقة المصنفة "ج".

وأكد حمايل أن الأراضي تقع بين منازل المواطنين ومصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو، إلا أن الاحتلال ادعى أن تصنيفها "ج"، وهدد بالاستيلاء على المعدات في حال العمل بالأرض.